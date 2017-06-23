Oray Eğin: FETÖ’den tutuklu gazetecilerin bir kısmı kandırılmaya razılardı; çünkü bu işte büyük paralar döndü

Üzgünüm ama söylemek zorundayım; FETÖ’den tutuklu gazetecilerin bir kısmı sadece kötü gazeteci oldukları ya da anlamadıkları, kafaları basmadığı için örgüt tarafından kandırılmadı. Kandırılmaya razılardı; çünkü bu işte büyük paralar da döndü.

Bunu konuşmalıyız. FETÖ bir dönem televizyon programlarıyla, gazeteleriyle para saçıyordu bazılarına. Tutuklu oldukları için isim vermiyorum, ama bu gerçeği de göz ardı edemeyiz. İşin acı tarafı, bugün tutuklu olmalarına rağmen sicilleri onlara mağduriyet payesi vermeye yetmiyor.

Bazı gazeteciler sırf örgüt onlara maddi gelir sağladığı için, sadece para kazandıkları için geçmişte başkalarının mağduriyetlerine sessiz kaldı. Hatta Ahmet ve Nedim’in arkadaşlarının çabalarını bile küçümsediler.

Neresinden tutarsanız elinizde kalıyor, vicdanlarda onlara mağdur payesi vermek güçleşiyor. İşin acı tarafı kendi aralarında bile toplanıp bir araya gelerek dayanışma gösteremiyorlar. Bugün tutuklu gazetecilerden söz ettiğimizde sadece gazetecilikten bahsetmiyoruz işte.

Oray Eğin’in yazısı