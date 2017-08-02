Oray Eğin: Fatih Terim parayla şişen egosu gözünü kör ettiğinden yenilgilerini de kabul etmiyor

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BENİM için paranın huzur getirmediğinin canlı kanıtı Fatih Terim. Son yıllarda hemen hemen hiç başarı göstermeden, daha doğrusu kendisine verilen görevin hakkını vermeden servet yapması hepimizin diline düştü.

Kovuldu, hâlâ alacağı tazminatı konuşuyoruz. Ben hep birkaç milyon dolardan sonra insanın derisinin kalınlaşmasını beklerdim, para Fatih Terim’de tam da ters etkiyi yapıyor.

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İnsanların açlık sınırında yaşadığı bir dünyada yıllardır kolunu kaldırmadan torununa yetecek kadar servet yapmasına rağmen Terim giderek paranoyaklaşıyor, öfkeleniyor. Durmaksızın kendisine kurulan bir komplodan bahsediyor.

Demek ki para huzur getirmediği gibi beraberinde kültür de gelmiyor. Fatih Terim, pek çok yeni zengin gibi, sadece para kazanmanın kendisine toplumda birtakım haklar vaat ettiği yanılsamasına sahip.

Herkesin kendisine tapınması beklentisi bu yanılgılardan ilki; bir türlü onu sevmeyen insanlar olabileceğini anlayamıyor mesela. Dahası, parayla şişen egosu gözünü kör ettiğinden yenilgilerini de kabul etmiyor.

Bu gibi karakterler için en tipik savunma mekanizması, etraflarına doldurdukları şakşakçı ordusudur.

Oray Eğin’in yazısı