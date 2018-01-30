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Yaramazlara biraz batar!

Oray Eğin: Dış dünyanın Afrin itirazı ‘Kemalizm geri geliyor’ korkusunun dışavurumu

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Erdoğan’ın Kemalizm’le buluşmasıdır bu; devletin bağımsızlığına sahip çıkmasının gereğini yapıyor.

Dış dünyanın Afrin itirazı aslında ‘Kemalizm geri geliyor’ korkusunun dışavurumu. Beraberinde Türk ordusunun dimdik ayakta kaldığı, ülkenin DNA’sıyla kolay kolay oynanmadığı, eskiden olduğu gibi ‘dış destekli’ taşeronun darbesiyle devletin ele geçirilmediğinin fark edilmesi. Tam bağımsızlık esasına dayanan Kemalizm her zaman Batı’yı rahatsız etti. Devletin başı olarak bu bağımsızlık mücadelesinin lideri olarak Erdoğanda bu yüzden rahatsız ediyor.

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Oray Eğin’in yazısı

 

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