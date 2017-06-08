Oray Eğin: Deniz Seki’nin kahramanlaştırıldığından şikâyet edenler görmüyor mu?

Deniz Seki’nin kahramanlaştırıldığından şikâyet edenler, “Düşünce suçlusu değil, alt tarafı uyuşturucudan içeri girdi” diyenler bu ilginin uyuşturucuya değil epey abartılı bir cezanın yarattığı mağduriyetinin bitmesine yönelik olduğunu görmüyor mu? Bu haberi basit bir reyting avcılığı, magazin gündemi diye görmek kendimizi kandırmak olur.

Düşünce suçu, kumpas davası mağduru, poşu giyen öğrenci, Youtube fenomeni, Twitter trolü ya da Deniz Seki fark etmiyor. Türkiye’de epeyedir adaletin hakkaniyetli olmak anlamına geldiği unutuldu, ama öyle anlaşılıyor ki ülkenin vatandaşlarının umudu tükenmedi.

Deniz Seki’nin kokain kullanması mesele değil, haksızlığa uğradığının yaygın bir şekilde kabul görmesi asıl üzerinde durmamız gereken. Bu aynı zamanda üstü kapalı verilen bir mesaj, adaletin gerçekten olması gerektiği gibi işlemesine yönelik bir talep.

Oray Eğin’in yazısı