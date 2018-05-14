Oray Eğin: Cumhuriyet geleneğine yakışan Demirtaş desteğini açık açık duyurmasıdır

Dünkü Cumhuriyet’in Pazar ekinin kapağında Selahattin Demirtaş var,“Demirtaş neşesi” başlığıyla poster gibi bir birinci sayfa hazırlanmış. Bir gazetenin bir siyasi lideri açık açık desteklemesinde bir sakınca yok.

Elbette Demirtaş da desteklenebilir, hele adayın görünürlüğünün çok sınırlı olduğu bu seçimlerde anlamlı bir destek de olabilir.

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Fakat biraz abartılı, adeta parti ilanı gibi duruyor sayfa.

Ama hem Cumhuriyet kaçak dövüşüyor, hem de “Demirtaş neşesi”ni gizleyemiyor. Yaptıkları bir Cumhuriyet Gazetesi değil, Sabah Gazetesi adeta. Ton ve biçim olarak bire bir aynı, sadece aktörler farklı. Hiç değilse birinin duruşu net.

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Cumhuriyet geleneğine yakışan gazetenin Demirtaş desteğini açık açık, bir başyazıyla okurlarına duyurmasıdır. Ama bunu da yapmaya korkuyorlar.

Oray Eğin’in yazısı