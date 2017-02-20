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Yaramazlara biraz batar!

Oray Eğin: Cihangir’in gazına gelip ÖDP’ye ve Demirtaş’a oy vermişliğim var, hevesimi aldım sanırım

 

Yaşım ortaya çıkacak ama, 20 yılı geçti bu mesleği yapıyorum, hemen hemen hiç oy vermedim.

İstanbul’da Beşiktaş İlçesi’nde oturuyordum zaten, oy versem de fark etmeyecekti. Ama bir keresinde sırf şu an FETÖ’cülükten soruşturma altında olan CHP’li Murat Hazinedar seçilmesin diye Can Ataklı’ya oy verdim.

Seçim gecesi sandıktan çıkan ilk oyları görünce o 200 kişiyi eve çağırıp bir parti vermeyi bile düşündüm. Çok eskiden Cihangir’in gazına gelip ÖDP’ye, bir de Selahattin Demirtaş’a oy vermişliğim var. Hevesimi aldım sanırım.

Bunun dışında genel olarak oy kullanmıyorum. Zaten hayatımı Groucho Marx’ın “Benim gibi birini kabul edebilen hiçbir kulübe üye olmam” ilkesine bağlı yaşadım hep… Oy vermenin özellikle herkesin birbirini bir kutuya sokmaya çalıştığı Türkiye’de bir stigma’ya dönüşmesinden rahatsızım.

Oray Eğin’in yazısı

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