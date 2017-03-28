Oray Eğin: CHP yönetimi ‘Hayır çıkacak, özel olarak bir şey yapmamıza gerek yok’ diye düşünüyormuş

Referandum kampanyasında anamuhalefet partisi olarak daha güçlü bir kampanya yapması gerekirken CHP tam da kendinden beklendiği gibi bu işi de yüzüne gözüne bulaştırdı.

İktidara yakın köşe yazarları bile ilk günlerde kuvvetli bir hayır dalgası olduğunu, CHP ve lideri sayesinde bu dalganın çabucak söndüğünü yazıyor.

İkinci bir hamle, bir toparlanma falan beklenir normalde… Ama CHP aynı atalete devam ediyor…

Sonunda nedenini öğrendim.

Meğerse CHP yönetimi, “Sandıktan ‘Hayır’ ezici çoğunlukla çıkacak zaten, bizim özel olarak bir şey yapmamıza gerek yok” diye düşünüyormuş. Bizzat Ankara’dan bana iletilen bilgi bu…

Bu CHP’yi iyi tanıyorum…

Yaklaşık yedi yıldır, “Erdoğan bir seneye gidici zaten, bizim özel olarak bir şey yapmamıza gerek yok” diyen öngörülü CHP liderliği bu.

Oray Eğin’in yazısı