Oray Eğin: Bu sene Amerikan başkanının kim olacağını öyle kolay öğrenemeyeceğiz

Bu sene ön seçimlerde oy sayımı hemen hiçbir yerde seçim gecesi tamamlanmadı, bazı eyaletlerde kesin sonucun belirlenmesi haftaları buldu. Covid-19 tedbirleri yüzünden pek çok seçmen postayla oy kullanmayı tercih ediyor, zaten birçok yerde sandıklar da kapalı. Sandığa gidenlerin oylarıyla postadan gelen zarfların sayılması en iyi ihtimalle günler sürecek. Ama asıl kaos seçim gecesi net olmayan sonuçlara dayanarak her iki adayın da kendilerini galip ilan edebilme ihtimali.

Sandıktan birbirine yakın sonuçlar çıkması halinde mektuplar belirlenecek sonuçlar Anayasa Mahkemesi’ne kadar gidebilir. Mahkeme’de de Trump atadığı iki yargıç sayesinde çoğunluk muhafazakar; Bush-Gore seçimlerini Mahkeme Bush’a adeta hediye etmişti.

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Karışık mı? Evet. Çünkü Amerikan seçim sistemi çok karışık ve bugünkü gibi kaos senaryolarını kaldırmaya elverişli değil. Bu sene Amerikan Başkanı’nın kim olacağını öyle kolay öğrenemeyeceğiz.

Oray Eğin’in yazısı