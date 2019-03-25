Oray Eğin: Beyaz Türkler seçimi bıraktı

Adlarını kamuoyunun bilmediği ama Türkiye’nin en parlak beyinlerinden oluşan bir WhatsApp grubunun üyesi bir arkadaşım. En iyi üniversitelerde okumuş, her biri kendi alanında başarılı, kariyer ve beyin olarak hepimizin ilerisindeki parlak isimler bunlar. Kendi aralarında tartıştıkları konular bazen yıllar sonra kitlelere yayılıyor.

Yaklaşan yerel seçimlerle ilgili ne düşündüklerini merak ettiğimde California’nın Berkeley şehrindeki Chez Panisse isimli lokantadan yeni çıkmıştım. Daha evvel anket paylaşan, analiz yapan, “içeriden” aldıkları bilgileri aktaranlar organik tarım konuşuyorlarmış artık. Anadolu’nun bir şehrinde buldukları küçük bir üreticiden heyecanlanıyor, çiftlik kurmayı düşünüyorlarmış. Gündelik sohbetlerini tohum çeşitleri, toprak belirlemeye başlamış.

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Hiç kimse seçimden bahsetmiyormuş bile.

Beyaz Türkler’in yenilgi yorgunluğu mu, diye aklımdan geçti önce. Ama hayır, bu bir ilerleme.

Oray Eğin’in yazısı