Oray Eğin: Başta Arınç olmak üzere bütün dışlananlar yeniden iktidar için Gül’ün gözünün içine bakıyor

Gülcü’ler parti içi muhalifler ve liberallerden oluşan genç bir koalisyonu temsil ediyorlar ve pusuda bekliyorlar. Liberaller Gül’ü ‘sorunsuz çözüm’ olarak destekleyecek; Hasan Cemaller’in falan tekrar ciddiye alınma umudu da bu.

Saray’a hâlâ yakın gibi görünen ama epeydir belli bir mesafede tutulan Akif Beki ve Abdülkadir Selvi gibi Hürriyet yazarları da Gül’ün yanına geçer mi? Referandumda “Evet” diyeceğini açıklayan Fatih Çekirge tereddüt bile etmez; zaten Gül’ün gezilerinde vardı. Siyasette başta Bülent Arınç olmak üzere bütün dışlananlar da yeniden iktidara gelebilmek için Gül’ün gözünün içine bakıyor.

Ama Gül’ün medya gücü zayıf: Nazlı Ilıcak, Şahin Alpay gibi basında onu övecek isimler içeride, kala kala tek mecra Fehmi Koru’nun Ocak Medya’sı kaldı.

Oray Eğin’in yazısı