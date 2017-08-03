Oray Eğin: Asıl mesele, televizyonda gördükleri hayata erişemeyen genç sınıfın öfkesi

Derdim açgözlü işletmelerin küçücük bir tatil kasabası üzerinden kısa sürede zengin olmaları değil; bu turizm sektörünün kendi ayağına sıktığı bir kurşun. Bu sene bile ışıltısını kaybeden Çeşme’nin önümüzdeki yıllarda tıpkı Bodrum gibi arkasından ağıt yakılacak, bu kesin.

Ama asıl mesele, televizyonda gördükleri hayata erişemeyen genç sınıfın öfkesi.

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Deniz hepimizin ama zenginler daha başka yüzüyor. Şezlongları farklı, yemekleri de. Instagram hesabından yakın arkadaşının insanın ayağını kesen kayalıklı plajının reklamını yapan Arda Turan’ı görüp Çeşme’ye koşan o iki Silivrili genç, o plajın kapısına bile yaklaşamamayı kabul edecek mi?

Oray Eğin’in yazısı