Oray Eğin: Ali Nesin de elbette bütün bunların farkında

Ali Nesin de “Yetmez ama evet” öncesi Türkiye’de “insan haklarını ayaklar altına alan saçma bir sistem” olduğundan söz ediyor, 28 Şubat’a gönderme yapıyor, Cumhurbaşkanlığı’nda türban tartışmalarına vurgu yapıyor… Dahası verdiği oyla ülkeyi iç savaştan kurtarmış olabileceğini bile iddia ediyor.

Egosunun gözünü döndürmesini bir yana bırakalım… Bahsettiği konuların hiçbiri referandumda oylanan maddelerle ilgili değil ki…

Belli ki belleğinde hâlâ FETÖ yayın organlarında, televizyon programlarında anlatılan masallar kalmış. Ünlü matematikçinin ülkeyi iç savaş tehlikesinden pek de kurtaramadığı 15 Temmuz darbe girişiminde zaten ortaya çıktı; darbe engellenmeseydi FETÖ’cüler iç savaştan medet umacaktı.

Ali Nesin de elbette bütün bunların farkında. Ama aydın sorumluluğunun toplumu aydınlatmak değil, kendilerinin her alanda haklı olduğunu göstermek olduğunu düşünüyorlar.

Oray Eğin’in yazısı