Oray Eğin: Ahmet Hakan bir süredir ara verdiği Sarıgül reklamlarını sürdürüyor

Gözümden kaçtığı zannedilmesin. Köşesinde yaptığı yatak firması reklamını “Yerli ve milli bir firmayı desteklemek için” diye açıklayıp zamanın ruhuna göz kırpan Ahmet Hakan bir süredir ara verdiği Sarıgül reklamlarını sürdürüyor.

Geçenlerde yine CHP’nin mutlaka Mustafa Sarıgül’ü aday göstermesi gerektiğini yazıyor. Şişli’de oturan biri olarak bunun ne kadar önemli olduğunun altını çiziyor. Nedense Sarıgül’ü isteyen tek Şişlili de o…

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Yatak firmasını anladım, yerli ve milli diye reklamı yapıldı.

Sarıgül sevdasının altında ne olduğunu hala bir türlü çözemedim. Sadece arkadaşlık mı? Sarıgül de mi “yerli ve milli” yoksa?

Oray Eğin’in yazısı