Oray Eğin: Ahmet Altan’ın savunmasını hayretler içerisinde okudum, hâlâ kahramanlık kapma peşinde

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FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ahmet Altan’ın savunmasını hayretler içerisinde okudum. Dev egosu sürpriz değil elbette, ama 15 Temmuz sürecini kavrayamamasına asıl şaşırdım. Hâlâ bu davalardan kahramanlık kapma peşinde.

Elbette dilediği gibi meydan okuyabilir; süreçten tarihe geçecek bir filozof olarak çıkmayı hayal ediyordur belki de. Ama anlamadığı, kendisi ve arkadaşlarının, yani bunca sene Türk entelektüel hayatının üzerine heyula olarak çökmüş liberal ağırlığının döneminin kapandığı.

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…Meseleye sistemin kendini koruma refleksi olarak baktığımızda, ideologların gündelik elemanlardan daha fazla önem teşkil ettiği anlaşılıyor. Sonuçta Ekrem Dumanlı’sından Zekeriya Öz’e, kaçak FETÖ’cülerin hiçbiri irade sahibi, tek başlarına düşünebilme ve karar verebilme yeteneği olan bireyler değil. Hepsi örgütün paralı askeri ve bir şarlatanın emir eri. Emir eri olmak terör suçunu hafifletmiyor, ama bir entelektüel ağırlıkları yok.

Halbuki Türkiye yıllarca Şahin Alpay’ların, Mehmet Altan’ların Batı’dan ithal edip uyarladıkları yanlış tezlerini tartıştı, bir Ekrem Dumanlı’nın ise hiçbir zaman entelektüel katkısı olmadı.

Oray Eğin’in yazısı