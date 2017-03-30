Oray Eğin: Adil Öksüz MİT elemanı olduğuna dair bilgi yalan belgeye dayanıyor

Bugün FETÖ’nün yurtiçindeki medya gücü çökertildi, para musluğu kapandı. Şimdi sadece ortak duyarlılık olan Erdoğan düşmanlığı üzerinden işbirliği yapılıyor.

Nitekim önce Almanya, son olarak da İngiltere’den gelen kuşku dolu raporlar Cemaat diasporasının nasıl çalıştığına dair ipuçları barındırıyor. İngiliz Avam Kamarası Dışişleri Komitesi, raporu hazırlamak için Gülenci kuruluşlarla da görüşmüş ve yalanlarından etkilenmiş.

Halbuki Türkiye’de yürütülen soruşturmada yakalanan kimi FETÖ elemanları örgütle bağlarını gizlemiyorlar bile. Binbaşı Enver Muratoğlu’nun, “Evet darbeden haberim vardı, burayı kontrol altına almaya gelmiştik, Cemaat’tenim” dediği ortaya çıktı.

Darbenin bir FETÖ organizasyonu olduğunun diğer kanıtı ise Adil Öksüz.

Sürekli FETÖ’nün rolü olduğuna dair kanıt isteyen ABD’ye sadece bu ismi söylemek bile yeterli. Örgüt bunun da farkına vardı ki “15 Temmuz kurgu” yalanını sürdürmek için yeni bir yalanı dolaşıma soktu.

Polis eskisi FETÖ’cü Emrullah Uslu’nun yaydığı bu yalana göre Adil Öksüz MİT elemanı. Hatta bunun belgesi de var. Ama gazeteci Nedim Şener’in ortaya çıkardığı gibi bu iddia da yalan belgeye dayanıyor. Yıllarca yalan belge üretme konusunda uzman olan örgüt belli ki eski alışkanlıklarından vazgeçmemiş.

Oray Eğin’in yazısı