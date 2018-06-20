Oray Eğin: ABD’ninuluslararası bir teröristin peşinde olduğunu anlıyoruz, adı Suliman Cindoruk!

Eski Amerikan Başkanı Clinton ve macera kitaplarının yazarı Patterson’ı menajerleri bir araya getirmiş ve ortaya 500 sayfalık hiçbir edebi iddiası olmayan bir macera romanı çıkmış. Roman 2016’dan bu yana Amerika’da çıktığı hafta en çok satan kitap oldu.

Ama şaşkınlığımın nedeni bu değil. Daha ilk bölümde ABD’nin her zaman olduğu gibi uluslararası bir teröristin peşinde olduğunu anlıyoruz. Adı Suliman Cindoruk! Sesli kitabı okuyan Dennis Quaid aynen Türkçe’deki gibi telaffuz ediyor Cindoruk’u…

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Dünyanın en tehlikeli ve güçlü siber teröristi Cindoruk… Türkiye doğumlu ama Müslüman değil! “Cihadın Oğulları” adlı çok tehlikeli terörist örgütün lideri…

Bu kadar tehlikeli bir terörist olan Cindoruk’la iki hafta önce telefonda konuştukları iddiası üzerine Başkan’ın görevinden Kongre tarafından azledilme tehlikesi de var romanda…

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Cindoruk “Türkiye doğumlu ama Müslüman değil, Batı’nın orta ve güneydoğu Avrupa üzerindeki etkisine karşı çıkan aşırı milliyetçi laik bir figür. Peşinde olduğu ‘cihad’ın dinle ilgisi yok” diye tarif ediliyor başkan tarafından. Bütün istihbarat raporları böyle diyormuş!

Oray Eğin’in yazısı