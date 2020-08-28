Oral Çalışlar: Türkiye, Demirel’in dediği gibi ‘uhuletle ve suhuletle’ çözmeli

Moderatör “Yunanistan’la savaş çıkar mı?” diye soruyor. Savaşın çıkmasını ihtimal olarak gören yok. CNNTÜRK’te emekli general İsmail Hakkı Pekin’le beraber yer aldığımız programda, Pekin, Yunanistan’ın sesini yükseltmesinin arka planını özetle şöyle analiz etti:

“Türkiye’nin bölgede, sorunu olmayan ülke kalmadı. Avrupa Birliği ile de ilişkiler iyi değil. Bu soyutlanmış durumumuz Atina’yı cesaretlendiriyor. Geçmişle kıyaslandığında daha atak bir hali var.” Pekin, bir öneride bulundu: “Bölgede yeni müttefikler bulmalıyız. Örneğin Mısır ve İsrail’le bir an önce ilişkilerin düzeltilmesi gerekiyor.“

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Ben de bu görüşlere katıldığımı söyledim. (…)

Türkiye’nin müttefikler konusunda bu tabloyu değiştirmek için daha ılımlı değerlendirmeler, ve çözüme yönelik hamleler yapması gerekiyor. Süleyman Demirel’in sık hatırlattığım bir sözünü öncelikle yeniden aktarıyorum: “Meseleleri usuletle ve suhuletle çözelim…”

Oral Çalışlar’ın yazısı