Oral Çalışlar: Türkiye, bin düşünüp bir adım atmalı

Bardağın boş tarafından bakalım… ABD bölgeden çekilince, İran’ın öncülüğündeki “Şii Yayı” (İran, Irak, Suriye, Lübnan) ve onlara yakın Rusya, daha güçlü bir seçenek haline dönüşecek. Türkiye’nin bu cepheyle ilişkisi, yeni bir boyut kazanacak. Örneğin İran ve Rusya, Türkiye’nin askeri harekatına karşı olduklarını açıkladılar. BM Genel Sekreteri “Suriye’de barışın askeri müdahale ile değil, siyasi bir süreç ile elde edilebileceğini” söyleyerek Türkiye’nin müdahalesine karşı çıktı. İçeride de operasyon konusunda endişeler dile getirildi…

“Güvenli bölge” meselesi, ABD aradan çıktığı için doğrudan Suriye rejimi ile teması gerektirecek bir noktaya geldi. Taşlar yerinden oynadı. Paradigma değişti. Hepsinden önemlisi, ABD’nin yokluğunda PYD/PKK ile bir çatışma ihtimali daha ollası görünüyor. Böyle bir çatışma durumunda ABD’nin nasıl davranacağını da bilmiyoruz. Akıntıya kapılmadan, bin düşünüp bir adım atmanın büyük önem taşıdığı günlerden geçiyoruz.

Reklam

Oral Çalışlar’ın yazısı