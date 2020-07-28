Oral Çalışlar: Toplum hiçbir parti ve lidere sonsuza kadar avans vermez

2001’deki ekonomik kriz Türkiye’yi yoksullaştırdı. AK Parti, İslami kesimdeki mağduriyetten de güç alarak, toplumu, demokrasi ve AB doğrultusunda çalışacağına ikna etti. Baykal ve arkadaşları, 2007 yılında Abdullah Gül’ü Cumhurbaşkanı seçtirmemek için devleti harekete geçirdi.

Toplumun cevabı, yüzde 50’ye yakın oyla AK Parti’yi desteklemek oldu. O günleri hatırlamaya çalışalım: Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı seçemeyişi, askerin bildiri yayınlayışı, Anayasa Mahkemesi’nin birkaç saat içinde 367 ucubesini Meclis’e dayatışı… Toplum hiçbir partiye ve hiçbir lidere sonsuza kadar avans vermez.

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Oral Çalışlar’ın yazısı