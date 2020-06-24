Oral Çalışlar: Taksilerimiz dünya standartlarının çok altında ama plakasının değeri 2 milyon lira

İstanbul’da taksi plakasının piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL. Dünyada benzeri pek görülmemiş plaka değerine sahip olan bu taksilerin kalite düşüklüğünü anlamak mümkün değil. Taksilerimiz, temizlik, bakım, güvenlik açısından dünya standartlarının çok altında. Mesela Danimarka’da son model Volvo araçlar taksi olarak kullanılıyor ama orada bile taksi plakası bizdeki kadar pahalı değil.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sonunda bir çözüm için harekete geçti. 1988 yılından bu yana şehrin nüfusu 6 kat arttığı halde 17 bin 395 rakamında sabit kalmış olan taksi plakalarının sayısını artıracaklarını açıkladı. 32 yıldır sayıları ve kaliteleri değişmeyen taksileri değiştirerek, 5 bin taksiyi sisteme dahil edeceklerini belirtti.

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Oral Çalışlar’ın yazısı