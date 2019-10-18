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Yaramazlara biraz batar!

Oral Çalışlar: Suriye ile doğrudan görüşmeye doğru

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat’ın doğusuna yönelik operasyonu, bir eski tartışmayı güncelleştirdi. CHP’nin öncülük ettiği çözüm formülü, Şam yönetimiyle yani Beşşar Esad’la anlaşmak.

Fırat’ın doğusu ABD hegemonya alanı içindeydi. ABD’nin çekilmesiyle birlikte TSK ile YPG’nin karşı karşıya gelmesi bekleniyordu. Bir ölçüde öyle oldu, ancak ABD’nin bıraktığı boşluğu Rusya’nın doldurmaya başladığı gözlendi. Nitekim bazı bölgelerde YPG’nin çekildiği alanlara Esad güçlerinin yerleştikleri açıklandı. Rusya Savunma Bakanlığı, Menbiç’te tüm kontrolün Suriye ordusuna geçtiğini duyurdu.

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Oral Çalışlar’ın yazısı

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