Diken

Yaramazlara biraz batar!

Oral Çalışlar: Son gelişmeler muhalefet lehine esen rüzgarı etkilemez

Çok yakın tarihe kadar, iktidar çevrelerinin temel varsayımı şöyleydi: “Kemal Kılıçdaroğlu CHP’nin başında olduğu sürece, iktidarımız garantidir. Allah herkese böyle muhalefet nasip etsin…”

Şimdi yeni bir döneme girdik. Kılıçdaroğlu’nun, siyasi etkinliği her geçen gün kendini daha fazla hissettiriyor. Geçen hafta, “Bir CHP’li Beştepe’de Cumhurbaşkanıyla görüştü” iddiasının ortaya atılması, başta iktidarın aleyhine bir hava yaratmıştı.

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Günler içinde sorun CHP’nin içine uzandı. CHP bu krizi iyi yönetemedi. Ama benim kanaatim o ki, bu son tartışma, muhalefet lehine esen genel rüzgarı pek etkilemeyecek. 

Oral Çalışlar’ın yazısı

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Ankara’da F-16 ‘alçak uçuş’ testi, ‘S-400 denemesi’ haberine döndü: Dolar/TL 5.75

Ankara Valiliği’nin kent üzerinde bugün ve yarın F-16 savaş uçakları ve diğer hava araçlarının alçaktan ‘test uçuşu’ yapacağını açıklaması, medyada Rusya’dan satın alınan ‘S-400 hava savunma sistemlerinin deneneceği’ haberlerinin yayılmasına yol açtı. Söz konusu haberler yüzünden, ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişelerin artmasıyla, dolar/TL, geçen hafta yakaladığı düşüş trendini yukarı yöne çevirdi, gün içinde 5.75’e kadar yükseldikten sonra 5.74 ile günü kapattı.

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