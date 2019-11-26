Oral Çalışlar: Son gelişmeler muhalefet lehine esen rüzgarı etkilemez

Çok yakın tarihe kadar, iktidar çevrelerinin temel varsayımı şöyleydi: “Kemal Kılıçdaroğlu CHP’nin başında olduğu sürece, iktidarımız garantidir. Allah herkese böyle muhalefet nasip etsin…”

Şimdi yeni bir döneme girdik. Kılıçdaroğlu’nun, siyasi etkinliği her geçen gün kendini daha fazla hissettiriyor. Geçen hafta, “Bir CHP’li Beştepe’de Cumhurbaşkanıyla görüştü” iddiasının ortaya atılması, başta iktidarın aleyhine bir hava yaratmıştı.

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Günler içinde sorun CHP’nin içine uzandı. CHP bu krizi iyi yönetemedi. Ama benim kanaatim o ki, bu son tartışma, muhalefet lehine esen genel rüzgarı pek etkilemeyecek.

Oral Çalışlar’ın yazısı

