Oral Çalışlar: S-400 meselesine Avrupa basını ABD’den farklı bakıyor

ABD medyasının bir kısmı Türkiye ile ABD arasında S-400’ler konusunda ‘yumuşama havası’ndan söz ederken, Avrupa medyasında daha şüpheci değerlendirmeler öne çıkıyor.

İtalyan haber sitesi formiche.net, “Düğüm çözülemedi” diyor ve ilave ediyor: “Ankara dik bir duruş sergilediği izlenimini vermeye çalışıyor. Ama olası yeni yaptırımlarla baş etmesi pek kolay görünmüyor. Trump da bunun farkında…”

Reklam

Almanların ünlü dergisi Spiegel’in, “İlişki durumu karışık” başlıklı makalesindeyse, değişik bir değerlendirme öne çıktı: “Trump ve Erdoğan’ın G-20 zirvesindeki buluşması hassas bir ortamda gerçekleşti. Görüşmenin ardından Trump, ‘bir çözüm arıyoruz’ dedi. Obama’yı eleştirmekle birlikte, yaptırım seçeneğinin devre dışı olmadığını da söyledi.”

Oral Çalışlar’ın yazısı