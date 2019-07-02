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Yaramazlara biraz batar!

Oral Çalışlar: S-400 meselesine Avrupa basını ABD’den farklı bakıyor

ABD medyasının bir kısmı Türkiye ile ABD arasında S-400’ler konusunda ‘yumuşama havası’ndan söz ederken, Avrupa medyasında daha şüpheci değerlendirmeler öne çıkıyor.

İtalyan haber sitesi formiche.net, “Düğüm çözülemedi” diyor ve ilave ediyor: “Ankara dik bir duruş sergilediği izlenimini vermeye çalışıyor. Ama olası yeni yaptırımlarla baş etmesi pek kolay görünmüyor. Trump da bunun farkında…”

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Almanların ünlü dergisi Spiegel’in, “İlişki durumu karışık” başlıklı makalesindeyse, değişik bir değerlendirme öne çıktı: “Trump ve Erdoğan’ın G-20 zirvesindeki buluşması hassas bir ortamda gerçekleşti. Görüşmenin ardından Trump, ‘bir çözüm arıyoruz’ dedi. Obama’yı eleştirmekle birlikte, yaptırım seçeneğinin devre dışı olmadığını da söyledi.”

Oral Çalışlar’ın yazısı

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Erdoğan-Trump zirvesi sonrası dolar 5.65’in altında, borsa 100 bine dayandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın G20 Zirvesi’nde yaptığı görüşme sonrası yapılan açıklamaların piyasaları rahatlatmasıyla yeni haftaya düşüşle başlayan dolar/TL 5.70 seviyesinin altına geriledi. Lira varlıklara alım gelirken, BIST-100 yüzde 3’e, bankacılık endeksi yüzde 6’ya yakın yükselişte.

Caprice Gold mağdurlarına şimdi de vergi ve harç şoku!

İşadımı Fadıl Akgündüz’ün yarım kalan Caprice Gold projesinden devremülk alanlar şu sıralar yeni bir sorunla karşı karşıya. Mülk sahipleri sekiz yıldır projenin tamamlanmasını beklerken, Maliye peşi sıra vergi cezaları kesmeye başladı. Cezalardan biri, tapu harçlarının eksik yatırılması nedeniyle, diğeri ise devremülk sahiplerinin hesaplarına bir dönem yatırılan kira gelirlerinin ödenmeyen vergisi için kesildi. Ceza kesilen kişi sayısı 1200’e yakın.

Onun adı edepsizlik değil, yurttaşlık!

“Neden bu kadar kolay dayak yiyoruz?” sorusunu yönelttiğim yazıyı, yurttaşlık meselesine devam edeceğimi söyleyerek bitirmiştim. Aslında konuyu bugün başka bir bağlam içinde ele almayı düşünürken, AKP’li bir siyasetçinin ifadeleri, ‘örneği’ değiştirmeme neden oldu. AKP’de ‘özgül ağırlığı’ olduğu varsayılan siyasetçi katıldığı televizyon programında genellikle olduğu gibi ‘görkemli’ bir performans sergilemiş.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...