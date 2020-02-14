Oral Çalışlar: Rusya ve ABD’den bağımsız çözüm kanalları açmaya ihtiyacımız var

Moskova ile gerilim yükselince buna karşılık ABD ile destek arayışına girişmek, alışageldiğimiz klasik bir ilişki biçimi. Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nin resmi Twitter hesabından da ilgi çeken bir yorum geldi. Ruslar, İdlib’de Türkiye’yi destekler görünen ABD’nin aynı zamanda YPG/PKK kontrolündeki 10 bin kişilik birlik için bütçe talebi hazırladığına dikkat çektiler.

Ruslar’ın biraz da gülümseyerek işaret ettikleri bu çelişmeli tablo Suriye’deki zorlukların gerçek boyutunu gösteriyor. Suriye’nin doğusunda YPG ile ABD arasındaki destek ilişkisi.

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Batısında ise Esad rejimi ile Rusya ve İran arasındaki dayanışma… Her iki süper devletle doğrudan karşı karşıya gelinen bir tablo… Biriyle gerilirken diğerinin desteği aramak, acaba ne kadar gerçekçi ve sürdürülebilir bir duruma işaret ediyor? Türkiye şimdilik bu politikasıyla ilgi topluyor olsa da uzun vadede işler tersine dönebilir. Ayrıca iki süper devletten bağımsız çözüm kanalları da açmaya ihtiyacımız var. Bölgenin yerli güçleriyle… Suriye yönetimiyle ve bölge Kürtleriyle…

Oral Çalışlar’ın yazısı