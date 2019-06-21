Oral Çalışlar: Mültecilik evrensel bir dramdır

Araplara yönelik küçümseyici yaklaşım, iç savaştan kaçarak, Türkiye’ye iltica eden 3.5 milyon Suriyeli yüzünden yeni bir ivme kazandı.

Çaresiz, çoğunluğu yoksul, yersiz yurtsuz milyonlara, Türkiye gücü yettiği oranda sahip çıktı. Batının destek sözlerinin büyük ölçüde havada kalması ülkemizin yükünü artırdı…

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Mülteci, yani kendi ülkesini terk etmek zorunda kalan ve yabancı bir ülkeye iltica eden insan, dünyanın en çaresiz insanıdır. Dilini, kültürünü bilmediği ülke(ler)de, parasız pulsuz, umutsuz ve korunmasızdır.

Bu durum, onları, eğer bir çözüm bulamazlarsa, suça, kavgaya kışkırtır. Bunun sonucunda, içinde yaşadıkları ülkenin, toplumun öfkesini daha da fazla üzerlerine çekerler. Mültecilik evrensel bir dramdır.

Oral Çalışlar’ın yazısı