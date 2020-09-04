Diken

Yaramazlara biraz batar!

Oral Çalışlar: Muhalefetin yumuşak karnı Gül mü?

İktidar tarafı, CHP’nin ‘yumuşak karnı’ olarak gördüğü Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunu gündemde sıcak tutmaya gayret ediyor. Hatırlayalım: Abdullah Gül, geçen Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu imkanı kullanmamıştı. Adaylığı için CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in 2 Eylül’deki ‘söz konusu değil‘ değerlendirmesi, gerçekçi görünüyor.

Oral Çalışlar’ın yazısı

Reklam

SON HABERLER

İspanyollar Franco sonrası nasıl bir sistem kurdu? Onlar da bizi kıskanıyor mu?

Çok mu özgün yanları var İspanya’nın? Hayır, ‘hükümet biçimi’ olarak yok. Fakat İspanya, Türkiye’nin en temel açmazlarından biri olan ‘Kürt sorunu’ bağlamında önemli bir dneyim. Ayrıca anayasasını yapma aşaması dikkatle incelenmesi gereken bir örnek. Kararlı bir ‘kuruculuk’ faaliyetinin olumlu sonuçları hakkında epeyce fikir veriyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...