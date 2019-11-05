Oral Çalışlar: Mersinliler, Başkan Seçer’i gördüklerinde ona sıkıca sarılıyor

Mersin’de güneş denizden doğuyor. Ilık bir sonbahar sabahı… Yürüyüş için otelden fırladım. Şehir hareketlenmeye başlamış. Sahilde koşanlar, yürüyenler, toplu spor yapanlar. Tanıdık, tanımadık, selamlaşarak yürüyor sohbet ediyoruz. Birlikte resim çektiriyoruz. Mersin, palmiyeleri, geniş caddeleri, yelkenlileriyle, farklı yemekleriyle, sıcak havasıyla, adeta başka bir ülke gibi.
Mersin’in yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral, oğlu Uğur’la şehrin yeni enerjisi üzerine sohbetimizi derinleştiriyoruz. Sahil boyunca yürüyen Mersinliler, Başkan Seçer’i gördüklerinde ona sıkıca sarılıyor, birlikte resim çektiriyorlar. Mersin mutlu bir şehir görüntüsü veriyor. Festivalin ağır yükünü sırtlayan Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir’le festivalin şehre getirdiği dinamizmi konuşuyoruz. Özdemir, narenciyenin ülke ekonomisindeki önemine rakamlarla dikkat çekiyor.