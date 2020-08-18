Oral Çalışlar: Kılıçdaroğlu CHP’yi sağcılaştırıyor mu?

CHP içinde ve dışında bazı çevreler, Kılıçdaroğlu’nun ittifak siyasetini partiyi ‘sağa çekme’ olarak yorumluyor. Bu görüşleri son Kurultay’da İlhan Cihaner ayrıntılı bir şekilde savundu. Gerçekten CHP lideri sağcılaşıyor ve partiyi de sağcılaştırıyor mu? Önce şu noktada netleşelim: İttifak siyaseti farklı görüşlerdeki siyasi partilerle yapılır. (…)

Demokrasiyi güçlendirmenin yolu, farklı olanların ittifakından geçiyor. Kendisini solda varsayanlar, her türlü birlikteliğe sırt çevirerek, tertemiz kalacaklarını mı düşünüyor? Bugünün solculuğu, demokrasinin önünü açacak bir birikim yaratmak, farklı güçleri bu amaç etrafında yönlendirebilmektir.

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Oral Çalışlar’ın yazısı