Oral Çalışlar: İstanbul’da, ilk yapılması gereken, yıkılacak binaların bir an önce yıkılması

İstanbul’da bir deprem seferberliğine girişebilecek miyiz? İnşaat Mühendisleri Odası yetkilileri, vilayet, büyükşehir belediyesi el ele vererek, hızla bir bina dökümü ve dayanıklılık kontrolü yapabilecek mi? Elazığ’daki çürük binaların dayanmayacağını, depremden önce de bilmek mümkündü.

İstanbul’da da mümkün. İstanbul’da, ilk yapılması gereken, yıkılacak binaların bir an önce yıkılması ve güçlendirilmesi gerekenlerin güçlendirilmesi. Bunlar kimsenin keyfine bırakılmamalı, ihmale fırsat verilmeden kurumlar meseleye el koymalı. Aslında, hemen bu hafta içinde, bir yol haritası oluşturmaya başlayabiliriz. Görevliler, sokak sokak, mahalle mahalle yollara dökülebilir.

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Oral Çalışlar’ın yazısı