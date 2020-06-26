Oral Çalışlar: İktidar partisi yeni girişimlerin başlangıcı olarak mı HDP’nin kapısını çaldı?

Barolar Kanunu’nu değiştirmeyi amaçlayan AK Parti yönetiminden bir heyet, CHP ve İYİ Parti’nin yanı sıra HDP grubunu da ziyaret etti. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan bu ziyaretleri ‘katılımcı anlayış’ın parçası olarak gerçekleştirdiklerini açıkladı. Bu yeni bir durum… Uzun zamandır bayramlarda bile görüşmedikleri, geçen Ramazan Bayramı’nda da ziyaret etmedikleri HDP ile görüşüldü… ‘Terörle ilişkisini kesmediği’ iddia edilen, yani teröristlikle suçlanan bir partiden söz ediyoruz.

Yok sayılan HDP, yüzde 10’un üzerindeki seçmen desteğini koruyor. Yeni kurulan DEVA ve Gelecek partilerinin alabileceği oylar da hesaba katılırsa, HDP oyları değer kazanıyor. İktidar partisi acaba yeni girişimlerin başlangıcı olarak mı HDP’nin kapısını çaldı?

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Oral Çalışlar’ın yazısı