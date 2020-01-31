Diken

Yaramazlara biraz batar!

Oral Çalışlar: Her türlü teknolojik, kimyasal ihtiyacımızı kendi başımıza üretmemiz gerektiği gibi hayali bir senaryo geliştirildi

Geçenlerde bir aşı tartışması yaşadık. Zengin ülkelerin ellerindeki aşı stoklarından yoksul ülkelere vermedikleri, verdikleri aşıların da sağlığa zararlı olduğu tezleri üzerinden aşıdan kaçışı teşvik eden bir rüzgar estirildi.

Her türlü teknolojik, kimyasal ihtiyacımızın tamamını kendi başımıza üretmemiz gerektiği gibi hayali bir senaryo geliştirildi.

Reklam

Teknoloji, kültür, demokrasi gibi olgular, binlerce yıl içinde insanlığın uzun uğraşlarıyla oluşmuş kazanımlardır. Bazı ülkelere daha büyük bir üstünlük ve zenginleşme imkanı sağlasalar da, sonuç olarak tüm insanlığın yaşamını kolaylaştırıyorlar.

Oral Çalışlar’ın yazısı

SON HABERLER

İmamoğlu: Sekiz yaşındaki kızımın çocukluğunu ıskalayamam

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eleştirilere neden olan Erzurum’daki tatilinin son gününde konuştu. İmamoğlu, “Sekiz yaşındaki kızımın çocukluğunu ıskalayamam. O çocuğun ruhunda bu eksikliği yaşatan baba olmak istemem” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...