Oral Çalışlar: Her türlü teknolojik, kimyasal ihtiyacımızı kendi başımıza üretmemiz gerektiği gibi hayali bir senaryo geliştirildi

Geçenlerde bir aşı tartışması yaşadık. Zengin ülkelerin ellerindeki aşı stoklarından yoksul ülkelere vermedikleri, verdikleri aşıların da sağlığa zararlı olduğu tezleri üzerinden aşıdan kaçışı teşvik eden bir rüzgar estirildi.

Her türlü teknolojik, kimyasal ihtiyacımızın tamamını kendi başımıza üretmemiz gerektiği gibi hayali bir senaryo geliştirildi.

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Teknoloji, kültür, demokrasi gibi olgular, binlerce yıl içinde insanlığın uzun uğraşlarıyla oluşmuş kazanımlardır. Bazı ülkelere daha büyük bir üstünlük ve zenginleşme imkanı sağlasalar da, sonuç olarak tüm insanlığın yaşamını kolaylaştırıyorlar.

Oral Çalışlar’ın yazısı