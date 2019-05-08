Oral Çalışlar: Enerjisi güçlü olan taraf seçime damga vurabilir

Saadet Partisi adayının 103 bin, DSP adayının 30 bin, BTP’nin 27 bin, DP’nin 22 bin, VP’nin 17 bin, TKP’nin 10 bin oyu, seçimlerin kaderini etkileyecek kadar önemli.

Bu açıdan 103 bin oyuyla SP kilit önemde. 5-10 bin oyun bile hayati rol oynadığı kıyasıya bir yarışın ortasındayız. Bu açıdan, her iki adayın da yüzünü bu partilerin, özellikle de SP’nin oylarına çevireceğini görebiliyoruz.

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24 Haziran seçimlerinde İstanbul’da yüzde 12.67 (1 milyon 195 bin) oy alan HDP’nin seçmeni, 31 Mart’ta İmamoğlu’nu desteklemişti. HDP oyları önemini koruyor…

Enerjisi güçlü olan taraf seçime damgasını vurabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın en önemli kozu. Millet İttifakı’nın avantajı ise dinamik çıkışlarıyla kitleleri etkilediği gözlenen İmamoğlu.

Oral Çalışlar’ın yazısı