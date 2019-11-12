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Yaramazlara biraz batar!

Oral Çalışlar: Din adına savaştığına inanan ‘bölge insanlarını’ nereye koyacağız?

Suriye’de Türkiye’nin istediği yönde bir çözümden uzaklaşıldıkça, bazı kalemlerin öfkesi artıyor. Batı’ya sert ifadelerin yanısıra, “bu bir din savaşıdır” diyenler de çoğalıyor. Batı’nın Hıristiyan olması ve özellikle ABD’nin bölgedeki değişken siyaseti, bazı çevrelerde, Batı karşıtı analizlere neden oluyor.

Peki din adına savaştığına inanan ve kör bir fanatizmin esiri olmuş ‘bölge insanlarını’ nereye koyacağız? Bölgedeki kargaşayı sadece ‘bölgedeki insanların Müslümanlığı’ na bağlamak ne kadar yanlışsa, her şeyi ‘Batı’nın İslam düşmanlığı’yla veya ‘Batı’nın sömürgeci kültürüyle’ açıklamak da o kadar yanlış.

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Oral Çalışlar’ın yazısı

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