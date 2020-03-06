Oral Çalışlar: Cumhurbaşkanı Moskova’daki dönüşünde CHP liderini arayamaz mı?

Cumhurbaşkanı, Moskova’daki zorlu görüşmenin dönüşünde, CHP liderini arayamaz mı? Suriye politikası dahil, temel kritik konuları birlikte konuşup, birbirlerine danışamazlar mı? Makul olan, ilk hamlenin iktidardan gelmesi ve yeni bir diyalog zemini oluşmasıdır. “Haysiyetsizdir, onursuzdur, şerefsizdir, alçaktır, haindir” gibi sözleri ne yazık ki muhalefet ve iktidar tarafları birbirlerine söyledi.

Kimin hangi koşullarda kime ne söylediği, neden söylediği ise artık yargıya intikal etti… Bunca can sıkıcı gelişmeye ek olarak endişe verici olan, iktidar-muhalefet ilişkisinin aşırı sertleşmesi. Karşı tarafı düşman işbirlikçisi gören, ihanetle suçlayan, ya da öyle göstermek isteyenler artıyor…

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Oral Çalışlar’ın yazısı