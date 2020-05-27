Oral Çalışlar: CHP’li bazı yöneticiler darbe çağrısı mı yaptı? Bu yönde bir ipucuna rastlamadım

CHP’li bazı yöneticiler darbe çağrısı mı yaptı? Ben her iki konuşmayı dikkatle dinledim. Bu yönde bir veriye veya ipucuna rastlamadım. Haklarında darbe çağrısı iddiası öne sürülen iki siyasetçi “Hayır biz darbeyi savunmuyoruz. Böyle bir yoruma neden olacak bir açıklama da yapmadık” dediler. Tartışmalı bir konuda asıl olan konunun muhatabıdır. “Hayır” diyorsa beyan esastır.

Türkiye’de darbe heveslisi kimseler var mıdır? Mutlaka vardır. Demokrasinin köklü olarak yerleşmediği düzenlerde, “Asker gelsin memleketi kurtarsın” zihniyeti toplum içinde kolay kolay ortadan kaybolmaz. Derinlerde de olsa varlığını sürdürür. Peki şu an bir darbe tehlikesi var mı?

Reklam

Böyle bir potansiyelin olduğunu sanmıyorum. Toplumda böyle bir istek veya beklenti göremiyorum. 15 Temmuz’un püskürtülmesinin de topluma bir özgüven aşıladığını söyleyebiliriz. O gece, köprüyü ele geçirenler, medyayı susturmayı başaramamıştı.15 Temmuz darbesinin önlenmesinde çok sesli medya rol oynamıştı. Darbeyi, gündemden silmenin ötesinde zihinlerden kazımanın biricik ilacı demokrasidir.

Oral Çalışlar’ın yazısı