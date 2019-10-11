Oral Çalışlar: ABD, PYD’den tamamen vazgeçti mi? Zor bir soru

Çözüm sürecinin “kırılma”sı; Türkiye’nin Kürt meselesini bölgesel bir sorun olarak, daha da karmaşık bir hale getirmişti. ABD, Suriye’de PYD’yi silahlandırırken stratejik bir hedef güttüğü görüntüsünü verdi.

Washington yetkilileri “Bu silahları İŞİD’le mücadele için veriyoruz” diyorlardı. Öte yandan, Kürtleri, İsrail’in Araplar tarafından kuşatılmasına karşı bir denge olarak gördükleri izlenimi ağır basıyor. ABD, PYD’den tamamen vazgeçti mi? Zor bir soru.

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ABD’nin siyasi kamuoyundaki tepkilerin nereye varacağını kestirmek hiç kolay değil. Rusya şimdilik ABD’yle işbirliğini yapan PYD/PKK’ya soğuk ve mesafeli davranıyor. Ellerini oğuşturuyor gibi. Peki bu hep böyle gider mi?

Öngörmek zor. İran bölgenin önemli aktörlerinden ve çok oynak bir siyaset izliyor. Kim savaş ister ki? Umarız fazla kan dökülmeden bir çözüm etrafında birleşilebilir.

Oral Çalışlar’ın yazısı