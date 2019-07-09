Oral Çalışlar: 23 Haziran sonrasında siyasette yumuşama olur mu?

“23 Haziran İstanbul seçiminin ne gibi sonuçları olacak?” sorusu kafalarımızı meşgul ediyor. Seçmen, bu seçimde herhangi bir siyasi bağımlılık içinde bulunmadığını gösterdi, kamplaşma yönündeki çabalara fazla iltifat etmedi. Yeniliğe ve değişime açık olduğunu ortaya koydu…

İktidar bu sonuçtan siyasette uzlaşma ve yumuşama çıkarımı yapabilir mi? Mümkün. Yargı, bu sonuçtan, düşünce ve ifade özgürlüğüyle ilgili sonuçlar çıkarabilir mi? Mümkün.

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Siyasette dil henüz tam bir değişim geçirmese bile, “Altan kardeşler ve Ilıcak” davasında Yargıtay’ın bozma kararı, bu yönde bir eğilim olarak okunabilir. Aynı şekilde Gezi davasında Yiğit Aksakoğlu’nun tahliyesini, Osman Kavala’nın tahliyesi için bir hakimin oy kullanmasını iyiye işaret olarak saymayı tercih edebiliriz.

Oral Çalışlar’ın yazısı