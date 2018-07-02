Optimar’ın başkanı: Yerel seçimler, AK Parti için sonun başlangıcı olabilir

AKP’ye anketler yapan Optimar Araştırma Başkanı Hilmiş Daşdemir, yerel seçimlerin AKP için riskli olduğunu ve büyükşehirlerin kaybedilmesi durumunda bunun parti için sonun başlangıcı olabileceğini savundu.

Optimar 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarını nispeten doğruya yakın tahmin eden şirketlerden biriiydi.

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24 Haziran seçimlerinin sonuçlarını Star’dan Fadime Özkan’a değerlendiren Daşdemir, AKP’nin düşen oy oranı için şunları söyledi: “Biz 7 Haziran ile 1 Kasım 2015 seçimleri arasında bir yerde olacağını tahmin ediyorduk. 1 Kasım’a doğru evrilme potansiyeli de vardı ancak MHP’ye kayma dolayısıyla pek gerçekleşmedi. Sürpriz sayılmaz ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Biz buradan gerekli mesajları aldık’ söylemi önemli. Çünkü AK Parti’nin yaptığı ve yapamadığı bir şeyler var.”

AKP için asıl tehlikenin yerel seçimler olduğuna dikkati çeken Optimar Araştırma Başkanı, “AK Parti oylarındaki düşüş, yerel seçimler için bir risk işareti midir” sorusunaysa şu yanıtı verdi: “Kesinlikle. Asıl risk orada. AK Parti için risk genel seçimler ya da cumhurbaşkanlığı seçimleri değil, yerel seçimler. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük belediyelerin kaybedilmesi büyük risktir, AK Parti için sonun başlangıcı olabilir. Çünkü AK Parti, Refah Partisi geleneğinin devamı bir partidir ve hikayesi belediyelerdeki başarısından geliyor. Erdoğan’ın hikayesi de oradan geliyor. AK Parti belediyelere odaklanmak durumunda.”