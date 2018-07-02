Diken

Yaramazlara biraz batar!

Optimar’ın başkanı: Yerel seçimler, AK Parti için sonun başlangıcı olabilir

 

AKP’ye anketler yapan Optimar Araştırma Başkanı Hilmiş Daşdemir, yerel seçimlerin AKP için riskli olduğunu ve büyükşehirlerin kaybedilmesi durumunda bunun parti için sonun başlangıcı olabileceğini savundu.

Fotoğraf: DHA

Optimar 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarını nispeten doğruya yakın tahmin eden şirketlerden biriiydi.

Reklam

24 Haziran seçimlerinin sonuçlarını Star’dan Fadime Özkan’a değerlendiren Daşdemir, AKP’nin düşen oy oranı için şunları söyledi: “Biz 7 Haziran ile 1 Kasım 2015 seçimleri arasında bir yerde olacağını tahmin ediyorduk. 1 Kasım’a doğru evrilme potansiyeli de vardı ancak MHP’ye kayma dolayısıyla pek gerçekleşmedi. Sürpriz sayılmaz ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Biz buradan gerekli mesajları aldık’ söylemi önemli. Çünkü AK Parti’nin yaptığı ve yapamadığı bir şeyler var.”

AKP için asıl tehlikenin yerel seçimler olduğuna dikkati çeken Optimar Araştırma Başkanı, “AK Parti oylarındaki düşüş, yerel seçimler için bir risk işareti midir” sorusunaysa şu yanıtı verdi: “Kesinlikle. Asıl risk orada. AK Parti için risk genel seçimler ya da cumhurbaşkanlığı seçimleri değil, yerel seçimler. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük belediyelerin kaybedilmesi büyük risktir, AK Parti için sonun başlangıcı olabilir. Çünkü AK Parti, Refah Partisi geleneğinin devamı bir partidir ve hikayesi belediyelerdeki başarısından geliyor. Erdoğan’ın hikayesi de oradan geliyor. AK Parti belediyelere odaklanmak durumunda.”

Reklam

KONDA’nın müdürü Ağırdır: Enerjileri bitti, 2020’de erken genel seçim olacak

CHP’li Yarkadaş’ın iddiası: Yerel seçim 4 Kasım’da, buna tüm partiler uyar

En yakın tahmin ORC’nin: Çoğu anket yanıldı; CHP ve MHP’yi ‘okuyamadılar’


SON HABERLER

Neden Karar gazetesine sahip çıkılmıyor?

  AMBERİN ZAMAN @amberinzaman Önce seçimler: Birçoğumuz Muharrem İnce’nin yarattığı heyecanla başkanlık seçiminin ikinci tura kalacağını, AK Parti’nin de Meclis çoğunluğunu kaybedeceğini tahmin ettik. Yanıldık. İnce’nin dediği gibi başkanlık seçimlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisine attığı 10 milyon oyluk fark dalavereyle izah edilemez.  Evet, seçimler baştan aşağı en adaletsiz koşullarda düzenlendi. Ama muhalefet bunu bilerek seçime […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...