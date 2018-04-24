Diken

Yaramazlara biraz batar!

Optimar Araştırma’nın iddiası: 50 AKP’li vekil Saadet’e geçip Gül’ü aday gösterecek

Share54
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 54

 

Daha önce AKP için de anketler yaptığı bilinen Optimar Araştırma’nın Başkanı Hilmi Daşdemir, 50 kadar AKP’li milletvekilinin istifa ederek Saadet Partisi’ne geçeceğini ve Abdullah Gül’ü aday göstereceklerini iddia etti.

Dün akşam Habertürk televizyonunda yayınlanan bir programa katılan Daşdemir, canlı yayında 50 AKP’li vekilin istifa edip Saadet Partisi’ne katılacağını öne sürdü.

Reklam

İddiasını AKP’li bir siyasetçiden gelen mesaja dayandıran Daşdemir, vekillerin Saadet Partisi’ne geçmesinin ardından Abdullah Gül’ün de 24 Haziran’daki cumhurbaşkanlığı seçimi için aday gösterileceğini söyledi.

Programın konuklarından AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu ise Daşdemir’in iddiası için “Külliyen yalan…” yorumu yaparak, bu furyayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığını savundu.

Reklam

Daşdemir ayrıca, CHP’li bazı vekillerin de Saadet Partisi’ne geçerek Gül’ü aday gösterebileceğini söyledi.

Gül-Davutoğlu gece görüştü iddiası

Bu arada Odatv’nin haberine göre dün gece Abdullah Gül, akşam saatlerinde eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile bir görüşme yaptı. 1 saat 20 dakika süren görüşme saat 22.50’de bitti.

Akşener noktayı koydu: Gül için çekilmem, çatı aday olmam, 100 bin imzayla gelirim

‘Huzur İttifakı’ formülü: CHP, İYİ Parti ve Saadet’in genel seçim işbirliği masada

Share54
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 54

SON HABERLER

Saadet’ten bir yetkili: Gül’ün adaylığı konusunda CHP hemfikir

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adaylığı konusunda DHA’ya açıklama yapan Saadet Partisi’nin Kayseri’deki etkili bir ismi, ”CHP ile SP, Sayın Gül’ün adaylığı konusunda hemfikir. Genel Başkan yardımcımız Atik Ağdağ, birebir görüşmeleri sürdürüyor” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...