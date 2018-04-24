Optimar Araştırma’nın iddiası: 50 AKP’li vekil Saadet’e geçip Gül’ü aday gösterecek

Daha önce AKP için de anketler yaptığı bilinen Optimar Araştırma’nın Başkanı Hilmi Daşdemir, 50 kadar AKP’li milletvekilinin istifa ederek Saadet Partisi’ne geçeceğini ve Abdullah Gül’ü aday göstereceklerini iddia etti.

Dün akşam Habertürk televizyonunda yayınlanan bir programa katılan Daşdemir, canlı yayında 50 AKP’li vekilin istifa edip Saadet Partisi’ne katılacağını öne sürdü.

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İddiasını AKP’li bir siyasetçiden gelen mesaja dayandıran Daşdemir, vekillerin Saadet Partisi’ne geçmesinin ardından Abdullah Gül’ün de 24 Haziran’daki cumhurbaşkanlığı seçimi için aday gösterileceğini söyledi.

Programın konuklarından AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu ise Daşdemir’in iddiası için “Külliyen yalan…” yorumu yaparak, bu furyayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığını savundu.

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Daşdemir ayrıca, CHP’li bazı vekillerin de Saadet Partisi’ne geçerek Gül’ü aday gösterebileceğini söyledi.

Gül-Davutoğlu gece görüştü iddiası

Bu arada Odatv’nin haberine göre dün gece Abdullah Gül, akşam saatlerinde eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile bir görüşme yaptı. 1 saat 20 dakika süren görüşme saat 22.50’de bitti.