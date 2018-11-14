Optimar anketi: Karasızlar dağıtılmadan AKP yüzde 39,6, CHP 21,4

Optimar Araştırma’nın anketine göre kararsızlar dağıtılmadan AKP’nin oyu yüzde 39,6, CHP’nin ise yüzde 21,4. İYİ Parti ve HDP ise kafa kafaya.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin bugün köşesinde paylaştığı anket, 3-4 Kasım tarihlerinde 27 kentte 1539 kişiyle yüz yüze görüşülerek yapıldı.

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Ankette yüzde 12.7 kararsız seçmen var.

Kararsızlar dağıtılmadan AKP yüzde 39,6, CHP yüzde 21,4, MHP 13,2, İYİ Parti yüzde 3,2, HDP yüzde 2,1, SP yüzde 1,7, BBP yüzde 1,6, Vatan Partisi ise yüzde 0.2. Anket şirketi kararsızları ya da oy kullanmayacağını söyleyenleri dağıtmadı.

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HDP’de başka adaya oy yok

Ankete katılanların yüzde 59’u Mart 2019’da oyunu partiye göre, yüzde 34,9’u ise adaya göre vereceğini söylüyor.

AKP’lilerin yüzde 73,4’ü, HDP’lilerin yüzde 75’i, İYİ Partililerin yüzde 73,5’i, CHP’lilerin yüzde 61,7’si, MHP’lilerin de yüzde 62,7’si partisinin adayına oy vereceğini belirtti.

Seçmenin ittifakta kafası karışık

Ankette AKP-MHP’nin ‘cumhur ittifakı’nın yerel seçimler için sona ermesini olumsuz bulanlar yüzde 32,7, olumlu bulanlar ise yüzde 45,6 olarak kayda geçti.

AKP’lilerin yüzde 39,7’si ittifakın dağılmasını olumlu buluyor, yüzde 42’si ise bulmuyor. MHP’lilerin yüzde 42,7’si ittifakın dağılmasını olumlu, yüzde 35,9’u ise olumsuz buluyor.

Her 10 katılımcıdan altısı yeniden ittifak istiyor. AKP’li yüzde 72,1’i, MHP’lilerin yüzde 38,9’u ittifak istiyor.

‘Doların inmesinde Erdoğan etkili’

Katılımcılar Türkiye’nin en büyük sorununu ekonomi olarak görürken bunu terör, işsizlik ve eğitim takip etti.

Katılımcıların yüzde 40,5’i doların 7,2’den 4,43’e inmesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın etkili olduğunu düşünüyor. Erdoğan’ı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak takip ediyor. ABD’li pastör Andrew Brunson ise üçüncü sırada.

Katılımcıların yüzde 18,4’ü cumhurbaşkanlığını en güvenilir kurum bulurken bunu polis, Anayasa Mahkemesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri takip ediyor. Medyaya 0,4’lük oranlar 12’nci sırada.