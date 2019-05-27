Optimar anketi: İmamoğlu yüzde 52

Kamuoyu araştırma şirketi Optimar’ın 23 Haziran’daki İstanbul belediye başkanlığı seçime ilişkin yaptığı araştırma CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun AKP adayı Binali Yıldırım’ın dört puan önünde olduğunu ortaya koydu.

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, Habertürk TV’de açıkladığına göre İmamoğlu yüzde 52, Yıldırım yüzde 48’de. Daşdemir, dört puanlık farkın daha önceki araştırmaya göre daha az olduğunu da dile getirdi.

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Daşdemir Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) gerekçeli kararının açıklanmasından sonra yapılan yeni araştırmanın önümüzdeki günlerde sonuçlanacağını da sözlerine akledi.

YSK’nın iptal ettiği 31 Mart seçiminde İmamoğlu 13 bin oya tekabül eden yüzde 0.12 puan farkla ipi önde göğüslemişti.