Optimar anketi: Erdoğan’ın iki rakibi İmamoğlu ve Yavaş

Ankette 2023’teki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a rakip isimler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Cumhuriyet’in haberine göre, Optimar araştırma şirketinin anketinde, katılımcılara “2023’teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmaları durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun son tura kalmaları halinde kime oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

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Yüzde 44 Erdoğan, yüzde 34 İmamoğlu

Katılanların yüzde 44.7’si oyunu Erdoğan’a vereceğini söylerken yüzde 34.7’si ise oyunu İmamoğlu’na vereceğini belirtti.

Yüzde 43 Erdoğan, yüzde 36 Yavaş

Aynı soru Erdoğan ve Mansur Yavaş için sorulduğunda, katılımcıların yüzde 43’ü Erdoğan, yüzde 36.1’i Mansur Yavaş cevabını verdi.

Yüzde 46 Erdoğan, yüzde 20 Gül

Abdulla Gül ve Erdoğan arasındaki oranlara bakıldığında ise, Erdoğan’a oy vereceğini söyleyen katılımcıların oranı yüzde 46.7 olurken, Gül’e oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 20.4 oldu.

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Seçimlerde Erdoğan’a yeniden oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise 30.8 oldu.

Demirtaş yüzde 6

Aday olması halinde İmamoğlu’na oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 8.6, Selahattin Demirtaş’a oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 6.3, Yavaş’a oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 4’te kaldı.