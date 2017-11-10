Operasyonların nedeni: 800 IŞİD’li Suriye’den Türkiye’ye girmiş

Ankara’da dünkü IŞİD operasyonunun, Türkiye’ye yasadışı olarak 800 militanın girdiği ve saldırıyı hazırlandığı istihbaratı üzerine yapıldığı ortaya çıktı.

Başkentte dün 1500 polisin katılımıyla 250 adrese bakın yapılmış, hakkında yakalama kararı bulunan 245 kişiden 220’si gözaltına alınmıştı.

Reklam

DHA’nın Ankara başsavcılığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre Suriye’den 800’e yakın militanın Türkiye’ye sızdığı istihbaratı alındı.

Daha sonra da Ankara’da şüphelilerle irtibatı olabilecek kişiler belirlendi. Bugünkü 10 Kasım törenlerine saldırı olabileceği değerlendirmesi sonrası da geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Operasyonlarda herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadı. IŞİD’in beş hücre evini de baskından önce boşalttığı öğrenildi.

Gözaltındaki şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Öte yandan İstanbul’da bugün yapılan IŞİD operasyonunda da 82 kişi gözaltına alınmıştı.