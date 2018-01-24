‘Operasyondan sıcak görüntüler’ bilgisayar oyunu videosu çıktı

‘Afrin’deki operasyondan yeni görüntüler’ olduğu iddiasıyla yayınlanan bir videonun 2010 yılında piyasaya çıkan ‘Medal of Honor’ isimli bir bilgisayar oyunundan alındığı ortaya çıktı.

Teyit.org’ta yer alan habere göre Afrin’de Şeyh el Hadid bölgesindeki operasyon sırasında termal kamerayla çekilmiş görüntüleri içerdiği iddia edilen video Milliyet’in internet sitesi ve Habertürk TV’de yayınlandı.

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YouTube’a yüklenen ‘Medal of Honor’ isimli oyuna ait görüntülerle karşılaştırıldığında videonun oyundan olduğu anlaşılıyor.

Videolarda sağ üstte yer alan ‘W M82’ ve sol altta yer alan ‘005 L’ yazılarının aynı olduğunu görmek mümkün.

Video kesitlerine bakıldığında 2013 yılında YouTube’a yüklenmiş oyun görüntülerinin iddiada kullanılan videoyla aynı olduğu anlaşılıyor.