Operasyona ‘kısıtlama’ isteyen Beyaz Saray: Meşru güvenlik kaygılarını ciddiye alıyoruz

Beyaz Saray, Türkiye’nin Afrin’deki operasyonu için ‘kısıtlama’ çağrısı yaptı.
Türkiye, bir süredir beklenen Afrin sınır ötesi askeri operasyonunu önce hava ardından kara harekatı ile hafta sonu başlatırken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan operasyonu en kısa sürede bitirmeyi hedeflediklerini, Başbakan Binali Yıldırım da Suriye içinde 30 kilometrelik bir güvenli bölge oluşturacaklarını açıklamıştı.
Sözcü Sarah Sanders, Afrin’deki operasyonun mevcut insani krizi daha da kötüleştireceğini ve bölgedeki istikrarı bozacağını söyledi.
“Türkiye’den hem askeri operasyonları hem de söylemleri konusunda itidalli davranmasını istiyoruz” diyen Sanders, operasyonun kapsam ve süresinin de dar tutulmasını talep etti; insani yardımların devam ettirilmesi ve sivillere zarar verilmemesini gerektiğini söyledi.
Sanders şöyle devam etti: “Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarını duyuyor ve ciddiye alıyoruz. NATO müttefiki Türkiye’yle birlikte çalışmaya bağlıyız.”
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