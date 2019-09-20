Operasyon sinyali: Şanlıurfa ve Mardin’e ‘doktor sevkiyatı’

Türkiye’nin 19 ilinden, Şanlıurfa ve Mardin’e, çok sayıda doktorun, bir ay süreyle görev yapmak üzere yola çıkmalarının istendiği bildiriliyor. Doktorların, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğu sınırı boyunca ABD ile mutabakat çerçevesinde kuracağı ‘güvenli bölge’ adımının başarısız olması halinde Türkiye’nin tek başına düzenleyebileceği olası bir operasyona ‘hazırlık’ amacıyla bölgeye gönderildiği ileri sürülüyor.

Fotoğraf: Reuters

DW Türkçe’nin haberinde, 19 ilden doktorun Şanlıurfa ve Mardin’de bir ay boyunca görev yapmasının istendiği, doktorların 20 Eylül’den 20 Ekim’e kadar bu illerde geçici görev yapacağı belirtildi. DW, ‘sağlık personelinin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’ye olası sınır ötesi operasyonu kapsamında sağlık hizmeti sağlayacağının aktarıldığını’ öne sürdü.

Reklam

DW Türkçe’ye konuşan İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Öztürk, ilk etapta 94 doktorun Mardin ve Şanlıurfa’ya gönderileceğini söyledi. Öztürk, doktorların çoğuna perşembe akşamı konuyla ilgili talebin ulaştırıldığını ve acilen yola çıkmalarının istendiğini belirtti. Öztürk ayrıca Irak sınırı yakınlarındaki Şırnak ve Hakkari’ye de doktor gönderilebileceğini söyledi.

Reuters ise iki ‘güvenlik kaynağı’ndan aldığı bilgiye dayanarak, doktorların bölgeden ayrılmasının askıya alındığını bildirdi.

Reuters’e konuşan güvenlik kaynakları da, ‘güvenli bölge’ konusunda Türkiye’nin isteklerinin, eylül ayının ikinci yarısına kadar yerine gelmemesi halinde sınır ötesine bir harekat düzenlenmesi olasılığına işaret etti.

Reklam

Üst düzey bir güvenlik kaynağı ise şu bilgileri verdi: “Muhtemel bir sınır ötesi operasyona hazırlık amacıyla, doktorların bölgeden ayrılması askıya alındı. Uzun süredir hazırlık yapıyoruz. Türkiye’nin istekleri karşılanmazsa, operasyon için yeni bir aşamaya geçmiş olacağız.”