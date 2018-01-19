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Yaramazlara biraz batar!

Her an operasyon beklenirken: AA, Rus askerlerinin Afrin’den çekildiğini duyurdu

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e yönelik harekatının her an başlaması beklenirken bölgedeki Rus askerlerinin çekilmeye başladığı bildirildi.

Fotoğraf: Rus Savunma Bakanlığı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Afrin’e yönelik operasyonun bir haftaya kalmadan başlayacağını 13 Ocak’ta “Bir haftaya kalmaz” diyerek açıklamıştı.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan Suriye hava sahasının Türk Hava Kuvvetleri’ne açılmasını görüşmek üzere Moskova’ya gitmişti.

Rus birlikleri Afrin’de iki noktada konuşlu.

Özgür Suriye Ordusu’na bağlı milisler de bugün çok sayıda otobüsle Kilis’ten Afrin’in batısında Fırat Kalkanı bölgesinde kalan Azez’e geçti. ÖSO’nun Afrin harekatına katılacağı açıklanmıştı.

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