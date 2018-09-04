Operasyon arifesindeki İdlib’e hava akını başladı: AA’ya göre Ruslar sivilleri vuruyor

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Rus savaş uçaklarının cihatçıların elindeki İdlib’e yeniden saldırı düzenlediğini öne sürerken, Anadolu Ajansı sivil yerleşim bölgelerinin vurulduğu savundu.

Suriye ordusunun Rusya’nın desteğiyle silahlı muhaliflerin elindeki son vilayet İdlib’i ele geçirmeye yönelik kapsamlı bir harekata hazırlandığı biliniyor.

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Rusya’nın bölgeye yönelik 22 gündür ara verdiği hava bombardımanına bugün itibarıyla tekrar başladığı yönündeki SOHR’un iddiasını Reuters duyurdu.

AA’nın yerel kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre ise Rus uçakları, İdlib’in batısındaki Cisir eş Suğur, Bisenkul, Gani, İnneb, Sırmaniyye ve Hama’nın kuzeyindeki Zeyzun bölgelerinde sivil yerleşimlerini ve cephe hatlarını vurdu.

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Suriye konusunda son dönemde Moskova ile uyumlu hareket eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “İdlib’de yeni bir Halep faciası yaşanmaması için Rusya ve İran ile görüşmelerimiz sürüyor” demişti. Sivillerin vurulduğu yönündeki haberler, bu temaslardaki en sorunlu konu olarak öne çıkıyor.

Suriye ordusu da halihazırda İdlib’i zaman zaman havadan ve topçu ateşiyle hedef alıyor. Bununla birlikte kara operasyonunun başladığı yönünde bir haber henüz gelmedi.

Muhaliflerin son kalesi İdlib ve çevresinde 2.5 milyon sivil yaşıyor. İdlib’e olası bir operasyonun göç dalgasını tetikleyebileceği ifade ediliyor. Birleşmiş Milletler, ‘son yılların en büyük insanlık krizinin yaşanabileceği’ görüşünde.

İran, Rusya ve Türkiye’nin 7 Eylül’de İran’ın başkenti Tahran’da Suriye için üçlü bir zirve düzenlemesi planlanıyor. Zirvede İdlib ve Suriye’de Tahrir El Şam gibi radikal gruplarla nasıl mücadele edileceği konusunun konuşulacağı tahmin ediliyor. Tahrir El Şam, İdlib’deki çatışma gücü en yüksek radikal grup.

Türkiye sınırına tank ve silah sevkiyatı

Suriye ordusunun beklenen İdlib operasyonu öncesi TSK sınıra yönelik tank ve silah sevkiyatına başlamıştı. Sevkiyatın amacının göç dalgasının Türkiye’ye ulaşmadan Suriye içindeki sivil yerleşim kamplarında kontrole alınması olduğu öne sürülmüştü.