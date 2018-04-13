‘Opera binası’na adım adım: Yıkımı süren AKM’nin son hali

Yerine opera binası yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) yıkımı sürüyor.

İstanbul Taksim Meydanı’nda bulunan AKM için yıkım kararı alındıktan sonra, 13 Şubat’ta iş makineleri merkezde çalışmaya başlamıştı.

Reklam

Bazı kesimlerce ‘kent hafızası’ sayılarak yıkımına karşı çıkılan ve dava açılan AKM’nin yerine AVM’yi andıran dev bir opera binası yapılacak. Bunun için çalışmalar sürüyor.

Bir süre önce camları sökülen, çatısından yıkımına başlanan AKM’nin ön cephesi de tamamen yıkıldı.

Reklam

Meydandan bakanlar, merkezde bulunan beyaz perdeyi rahatlıkla görebiliyor. Fotoğraflarda da bir dönem şehrin sembollerinden biri olarak anılan binanın enkaza döndüğü görülüyor.