Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Opera binası’na adım adım: Yıkımı süren AKM’nin son hali

Share9
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 9

 

Yerine opera binası yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) yıkımı sürüyor.

Fotoğraflar: DHA

İstanbul Taksim Meydanı’nda bulunan AKM için yıkım kararı alındıktan sonra, 13 Şubat’ta iş makineleri merkezde çalışmaya başlamıştı.

Reklam

Bazı kesimlerce ‘kent hafızası’ sayılarak yıkımına karşı çıkılan ve dava açılan AKM’nin yerine AVM’yi andıran dev bir opera binası yapılacak. Bunun için çalışmalar sürüyor.

Bir süre önce camları sökülen, çatısından yıkımına başlanan AKM’nin ön cephesi de tamamen yıkıldı.

Reklam

Meydandan bakanlar, merkezde bulunan beyaz perdeyi rahatlıkla görebiliyor. Fotoğraflarda da bir dönem şehrin sembollerinden biri olarak anılan binanın enkaza döndüğü görülüyor.

Bu ‘sevda’ bitmez: Erdoğan, AKM’yi de Gezicilerin ‘üstüne yıktı’

İş makinesi çatıda: AKM’de yıkım başladı

AKM binasına iş makinesi girdi!

Bir tarihe veda: AKM için ‘yıkım ruhsatı’ verildi

AKM müdüründen ‘Mimarlar Odası’ talimatı: Polis gereğini yapsın

AKM’deki yıkıma asbest engeli

AKM’den son fotoğraflar: Yıkım martta başlıyor

Mimarlar Odası: AKM’ye ‘ihanet’ ediliyor, yargıya gideceğiz

AKM’nin yerine yapılacak yeni bina tanıtıldı

Erdoğan’ın AKM’nin yıkılacağını duyurduğu ‘şura’ için 775 bin lira harcanmış

Devletin taşıt harcaması ikiye, uçak harcaması dörde, temsil gideri üçe katlandı

Adım adım ‘dönüştürme’: Erdoğan ‘yeni AKM’nin tanıtımını pazartesi günü yapacak

Yıllar sonra ilk kez: AKM’nin son hali görüntülendi

AKM yıkılıyor, yeni projeyi Erdoğan açıklayacak

AKM ‘halka dokunacak’mış: Hedef 2019’a yetiştirmek

Kurtulmuş ‘yıkıma giden’ AKM’den emin: Övüneceğimiz projelerden biri olacak

Yıkıma doğru: Yeni plana göre AKM’nin bulunduğu parsel yedi kat büyütülüyor

Kulis: AKM’nin mimarı Tabanlıoğlu’nun oğlu yeni projeyi çizecek

‘Yıkım işareti’ni Erdoğan verdi, ilk adımı İBB attı: AKM arazisi iki yıllığına bakanlığın

Erdoğan ‘AKM işareti’ni verdi: Sağlıksız ve çirkin yapı yıkılacak, proje hazır

‘Sabahtan akşama kadar oturuyoruz’: Yıllardır boş olan AKM’de 58 kişi çalışıyor

AKM’nin onarım ihalesini alan firmanın sahibi: 10-15 milyon lira harcadık, bekliyoruz

Erdoğan’ın Taksim üçlüsü: Opera binası, ibadethane, müze

Topbaş’tan ‘müjde’: Topçu Kışlası da, Kabataş Meydan Projesi de yapılacak

Erdoğan’ın aklı hep Gezi’de: İsteseler de istemeseler de Taksim’e kışla yapılacak

Erdoğan işareti verdi: Gezi Parkı’na o tarihi eseri inşa edeceğiz

Davutoğlu: Taksim o kadar da estetik bir meydan değil, AKM’yi hep beraber konuşalım

Sarıgül: Topbaş AKM’yi karakola çevirdi, Taksim Meydanı Emniyet’e kaldı

Bakan Avcı, Erdoğan’ı kırmadı: AKM binasından hayır yok, yeni bina yapılacak

Share9
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 9

SON HABERLER

Eskişehir’de termik karşıtı ilk kazanım: Maden sahasına yargıdan iptal

Eskişehir’de kurulması planlanan Alpu Termik Santralı projesine kömür sağlaması amaçlanan Sevinç Kömür Ocağı hakkında verilen ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı, Eskişehir 2. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. İptal kararı, Alpu Termik Santralı hakkında verilen ‘ÇED Olumlu’ kararının da ‘sakatlanması’ anlamına geliyor.

‘Endişeleri’ anlayan Ateizm Derneği: Deizm yükselişte, su yolunu buluyor

Ateizm Derneği, ‘deizm tartışması’nda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a yönelik, “Vatandaşlarını dini ve felsefi görüşleri nedeniyle hakarete varan boyutlardaki beyanatlarla dışlamaya, hor görmeye ve yok etmeye çalışan bu anlayışı esefle kınıyoruz” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...