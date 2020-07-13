OPEC’in payı yüzde 39’a geriledi: Dünya genelinde petrol üretimi 560 bin varil azaldı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) 2018’de yüzde 41.2 olan küresel ham petrol üretimindeki payı, geçen yıl yüzde 39’a geriledi.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın aktardığı OPEC’in bültenine göre dünya genelinde ham petrol üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre günlük ortalama 560 bin varil azalarak 75 milyon 262 bin varile düştü.

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Bu dönemde OPEC’in günlük ortalama ham petrol üretimi ise 1 milyon 863 bin varil azalarak 29 milyon 375 bin varil oldu.

En fazla düşüş İran ve Venezuela’da

OPEC üyesi ülkeler içinde yıldan yıla petrol üretiminde en fazla düşüş İran ve Venezuela’da görüldü.

İran’ın günlük ham petrol üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre 1 milyon 197 bin varil gerileyerek 2 milyon 356 bin varile gerile düşerken, Venezuela’nınki ise 498 bin varil azalarak 1 milyon 12 bin varile indi.

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ABD lider

Öte yandan dünya genelinde geçen yıl günlük en fazla ham petrol üreten ülke, 12 milyon 232 bin varille ABD oldu.

ABD’yi 10 milyon 625 bin varille Rusya, 9 milyon 808 bin varille Suudi Arabistan izledi.

Negatif fiyattan işlem

Covid-19 tedbirleri kapsamında fabrikaların üretime ara vermesi, uçuşların durdurulması ve araç kullanımının düşmesi gibi nedenler petrol talebini azaltmış, nisanda ABD’de WTI (West Texas Intermediate) ham petrolü işlem tarihindeki en düşük fiyata gerileyerek ilk defa negatif fiyattan işlem görmüştü.

‘Küresel talep 9 milyon azalacak’

OPEC’in mayıstaki raporunda ise bu yıl küresel petrol talebinin günlük 9 milyon 70 bin varil azalarak 90 milyon 590 bin varil olması öngörülmüş, OPEC petrolüne olan talebin ise günlük 23 milyon 600 bin varil olacağı tahmin edilmişti.